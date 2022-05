Mickaël PERRI

Diplômé d'un Master pro en Psychologie du travail, je propose mes services (prévention des RPS, évaluation de la qualité de vie au travail et proposition de mesures pour son amélioration, recrutement, accompagnement à la construction du projet professionnel, bilan de compétences, création ou actualisation de votre document unique d'évaluation des risques professionnels (obligatoire dans chaque entreprise). Je recherche un stage d'au moins 500 heures pour valider un autre diplôme.



Mes compétences :

Conduite d'un processus de recrutement

Accompagnement à la construction du projet profess

Gestion prévisionnelle des emplois et des compéten

Méthodologie des tests et questionnaires d'évaluat

Prévention des risques professionnels

Microsoft PowerPoint

Risques psychosociaux

Bilan de compétences

OpenOffice

Formation

Microsoft Word