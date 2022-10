Sandrine DUVAL

Psychologue libéral depuis le 01 novembre 2019, j'accompagne des personnes en souffrances psychiques (stress, anxiété, dépression, burn out, troubles du comportement) vers un mieux être. Pour cela, j'étudie de manière approfondie le patient dans sa globalité via les entretiens cliniques.

Mon approche thérapeutique est cognitiviste et humaniste. J'utilise comme outil la PNL (programmation neuro-linguiste). C'est une technique d'accompagnement au changement, de développement personnel par la connaissance de soi et des autres, la détermination d'objectifs et de leurs réalisations. C'est une thérapie brève ou la personne modifie son sens de l'adaptation afin de mieux faire face aux événements difficiles de la vie personnelle et professionnelle : rupture, deuil, handicap, licenciement...