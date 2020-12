Mickaël REMARS

L’informatique, Mickaël est tombé dedans tout petit. Diplômé de l’Université du Maine (Maîtrise en informatique puis DEA en communication Homme-Machine), il cerne rapidement les possibilités offertes par le Net pour les mettre en application dès 1996 au sein de Cybertech Hypermédia, une société créée en association avec trois camarades étudiants.



C’est avec la réalisation, cette même année, du site officiel des 24 Heures du Mans en collaboration avec Nissan que le bonhomme s’épanouit pleinement. Les japonais, qui cultivent comme lui le souci du détail, ne s’y trompent pas et lui confient, à 25 ans, la filiale d’Inspiration Japan en France.



Architecte en Systèmes d’Information de NOZICAA pendant 10 ans, à la tête d’une équipe dynamique et dans une ambiance bon enfant, ses compétences pointues font mouche.



Auto-entrepreneur, il cultive le goût pour les technologies d'avenir et prend part à différents projets Grands Comptes autour de Java et iOS (iPhone, iPad).



Aujourd'hui, à la tête de l'informatique chez LPI CALENDRIERS ALEXANDRE, fabricant de calendriers et d'agendas publicitaires, il met toute son expérience au développement des solutions innovantes.



Mes compétences :

SQL

Web Services

Java Platform

Mac OS X

Java EE

iPhone

Informatique

J2EE

XHTML

iOS

JSP

jQuery

Linux

Gestion de projet

Javascript

XML