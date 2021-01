Miguel DEMAY

J'ai 45 ans et je suis actuellement en recherche active d'un emploi en tant que logisticien. Jusqu'au 29 septembre 2017, au sein de l'entreprise U-logistique à Chinon, je travaillais en tant qu'assistant responsable logistique à l'occasion d'un contrat pro en alternance pour l'obtention du titre de Responsable en Logistique (bac+3 en 1 an). Précédemment, j'ai effectué la formation de TSMEL en intensif (bac+2 en 1 an) et auparavant,16 années dans la logistique événementielle évoluant de manutentionnaire à chef de chantier.

Pour résumer ma personnalité, je me qualifierais de curieux, organisé, Diplomate, manager d'équipe, bon relationnel et conscience professionnelle.



Mes compétences :

AS400 (niveau débutant)

Pack office (maitrise)

SAP-MM (niveau débutant)