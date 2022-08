Mikael PROCHASSON

Responsable du pôle process de Robert BAS, je gère l'étude, le chiffrage et la réalisation de projets de process alimentaire via une équipe de 2 chargés d'affaire et de 2 chefs de projets.

Je m'appuie sur mes expériences précédentes de 15 ans de gestion de projets travaux neufs sur différentes usines agroalimentaires : process frais, secs et liquides et gestion des énergies.

Mon expérience s'étend de l'étude de faisabilité des projets à la mise en route des équipements, en passant par les phases de conception (essais, consultations, implantations, budgets) et de suivi de chantier (planification, coordination, sécurité).

Cette expérience client me permet de cerner aux mieux les besoins des industriels pour leurs apporter un sens particulier du service dans les domaines suivants : étude process (conception PID, implantation), approches budgétaires ou devis détaillés, suivi de chantier.

J'applique mes valeurs principales à la conception des installations : sécurité des hommes et des produits, fiabilité, innovation technique et sens du détail.



Mes compétences :

Risk management

Gestion de projets

Process

Travaux neufs

Agroalimentaire

Management

Connaissance environnement SAP

Microsoft Project

AutoCAD LT

Maintenance bâtiment et utilités