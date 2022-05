Mohamed EL QANNOUSSI

Responsable de projets industriels en agroalimentaire.

Plus de 20 ans d expérience en agroalimentaire.



Quelques références, HARRYS, MARIE FRAIS, Les MOUSQUETAIRES, LUSTUCRU FRAIS et BLEDINA.

Compétences: Prendre en charge la responsabilité des projets d investissements, nouvelles lignes,amélioration des lignes éxistantes.

Garantie le veille technologique.

Anime des groupes projets transversaux dans l'usine.

Intégre les entreprises sur les chantiers.

Dirige le suivi des travaux, plannings, budgets, coordinations, mise en service et formations.



Mes compétences :

Coordination