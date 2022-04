Rhiba AIT-MOKHTAR

Forte d'une expérience professionnelle réussie de 13 ans en Ressources Humaines, je suis à l'écoute de nouvelles opportunités en tant que Consultant RH.



Capacités d’adaptation, d’autonomie, d'organisation et proactivité sont les qualités que je peux mettre à votre disposition. Habituée à évoluer dans des univers professionnels exigeants et en constante croissance, j’ai su développer des mécanismes de gestion du stress qui me permettent de garder le cap en toute circonstance. J'ajoute que mon goût du travail en équipe fait de moi une collaboratrice que l'on sollicite facilement et avec qui il est agréable de travailler.



Mes hiérarchiques disent de moi que je suis capable de faire preuve de beaucoup de professionnalisme avec :

• une bonne connaissance générale de la Paie,

• une bonne vision et une bonne pratique de l’Administration du Personnel,

• une expertise certaine du Recrutement,

• une capacité à maintenir une veille juridique et sociale.



COMPETENCES



Administration du personnel

- Coordination et gestion administrative du personnel

- Bilan social & reporting RH

- Gestion des temps

- Veille légale



Paie



Bureautique

- Excel, Access, Power Point, Word

- Cégid, Sage Paie, HR Access, PLEIADES, SAP gestion des temps



Recrutement

- Définition du plan de recrutement

- Définition de poste

- Entretien de recrutement Cadres et non Cadres

- Rédaction des synthèses

- Sélection des candidats

- Communication recrutement avec les prestataires recrutement, dans les salons, les écoles



Management

- 1 assistant RH

- 2 chargées de Recrutement

- Management transversal



Gestion de projet

- Recrutement

- Administration du personnel et de la paie

- Formation



Mes compétences :

Administration du personnel

Recrutement

Paie

Gestion Projet

Management

Administration