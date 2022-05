Milcah LOUP

Déléguée Pharmaceutique depuis 12 ans aujourd'hui, cette expérience me permet de mettre en avant mes capacités d'organisation et de préparation de visites, de prise de contact, d'étudier les besoins et motivations de la clientèle, la prise de commandes et le suivi, le maintien et le développement de mon portefeuille clients, avec à la clef la confiance de ces derniers.



Les critères obligatoires pour le poste de Déléguée Pharmaceutique sont conformes à mon profil : organisation, patience, persévérance, dynamisme, adaptation, autonomie, pugnacité, aime les challenges, fort potentiel commercial, l'esprit d'équipe, la communication, savoir convaincre et l' analyse.



Le Curriculum Vitae que je vous invite à découvrir explique clairement mon parcours professionnel et ma formation.



Enfin, lentretien que je vous propose me permettrait de compléter ces informations et de vous convaincre sur lintérêt de ma candidature.