Mireille BRACASSAC

Mairie de Courseulles Sur Mer - Chargé de Mission Artisanat Commerce Vivre Ensemble et Solidarité Courseulles-sur Mer

Maison du Commerce et de l'Artisanat - Bourgoin-Jallieu - Maison du Commerce et de l'Artisanat - Chargée d'animation et de promotion Bourgoin-Jallieu