Riche d'une expérience de plus de 15 ans en tant qu'Assistante au sein de structures variées tant au niveau tailles (petites à grandes entreprises) qu'au niveau activités (Marketing, Commercial, ADV,...), j'ai acquis les qualités d'organisation, de dynamisme et de polyvalence, nécessaires à ce métier et ai une excellente maitrise de l'outil informatique (logiciels et internet).



Mes compétences :

Informatique de gestion

Comptabilité générale

Commerciale

Gestion du personnel