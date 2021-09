Mireille PERROT

Responsable d'une unité opérationnelle en études en environnement pour des projets transverses réunissant des équipes multifonctionnelles, j’ai une expérience probante en bureau d’ingénierie et de conseil au service des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités, des industriels, des aménageurs.



Mots Clés :

Environnement

Développement Durable

Sites et sols pollués

Eaux souterraines

Sols urbains

Infrastructures

Gestion de projets





Mes compétences :

Conseil

Gestion de projet

Audit Due Diligence

HSE

ISO 9001 Standard

HAZOP

Diagnostic de pollution

Evaluation des risques sanitaires

Veille réglementaire

Management opérationnel

Contrôle conformité

Rédaction procédures qualité

OHSAS 18001

Norme ISO 14001

Système mangement environnemental

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

ISO 900X Standard

Audit

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises