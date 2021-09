Misbao AILA travaille sur la question de l'éducation en milieux interculturels et immigrants. Il a successivement effectué des études universitaires en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. Dirigeant depuis 2009, à Lille, l'association Aujourd'Ecole-France, il assume également des responsabilités de membre du Comité Scientifique de l'Institut International de Gestion de conflits en Afrique (IIGC). Il a créé, en 2012 au Canada, l'Espace de Philosophie et de Recherche sur l'Immigration et le Social (esprisocial.org).





Mes compétences :

Recherche