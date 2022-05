Mohamed EL ASRI

Passionné par les technologies de l'information, spécialisé dans le Web en .NET.



Je suis attiré par l'architecture des applications, la modélisation et les patrons de conception, les outils d'automatisation des tâches et du travail en équipe.



En veille permanente sur les tendances du marché (BigData, Cloud Computing, NoSQL NodeJS, Mobile Hybride, objets connectés, Agile, …), je suis ouvert au partage des connaissances et à l'échange des expériences.



Mes compétences :

JEE

.NET framework

Javascript

JQuery & JQuery UI

Sharepoint 2010

MySQL

PHP

Html 5

Oracle 10g

SQL Server

Asp.net

Dynamics CRM

Csharp

IIS

Visual Basic

CSS3

Ajax