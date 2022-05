Mohamed EL AYED

Spécialiste en spectrométrie de masse MALDI TOF-TOF, LC MS MS, LTQ OrbiTrap, et en imagerie MALDI par MS,je suis recruté au LSBA de Borj cedria (tunisie) pour le grade de maître assistant en analyse protéomique par spectrometrie de masse (MS).

A travers mes différentes expériences en domaines pharmaceutiques et médicales via la protéomique par MS (détection des solvants résiduels,SPME,détection des drogues, recherche de biomarqueurs dans les tissus par imagerie MALDI ainsi les métabolites (biomarqueurs dans le cancre de l'ovaire)

Je souhaite vivement collaborer avec d'autres équipes dans ce domaine via des projets de recherche bi-latéraux .

Je reste à votre disposition pour d’éventuelles questions.

contact; 20923042



Mes compétences :

Cancérologie

imagerie

Protéomique

Spectrométrie

Spectrométrie de masse