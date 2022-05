Mohamed EL FAHSI;



Après l'obtention de mon baccalauréat de lycée IMAM MALIK en 2006 option T.G.C j'ai accédé à l'EST(École Supérieure de Technologie) de Casablanca au sein de laquelle j'ai préparé un D.U.T(Diplôme Universitaire de Technologie) en Finance et comptabilité obtenu en 2008,ensuite j'ai continué mes études par l'accès à l'université Hassan-II au sein de cette dernière j'ai eu ma licence professionnelle en 2009 et j'ai préparé un Master Spécialisé au sein de l'ENCG-SETTAT en 2011 et je poursuis mon deuxième master en ACGSI.



Quant à mon expérience professionnelle, j'ai pu réaliser une modeste expérience à travers des stages de fin d'études qui m'ont aidés à s'imposer au niveau professionnelle.



Mes compétences :

Analyse financière

Comptabilité

Contrôle de gestion

Finance