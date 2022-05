Mohamed EL GHADFI

13 ans d’expérience:

• Depuis +3ans, Responsable technique du projet DISE pour France télécom en environnement AS400 et ARCAD.

• 8 ans chez Maroc Factoring (BMCE Bank), en tant que Responsable adjoint du système d'information, environnement AS400.

• Analyste-programmeur sur des applications AS400 pendant 1 an chez ENPC (Entreprise nouvelle des ponts & des chaussés),

• Analyste programmeur sur des applications AS400 pendant 1 an chez ZIZ (Société de carburants).



Domaines de compétences:

• Pilotage des équipes technique, avec coordination multi-site

• Encadrement d'équipes mixtes métier / Logica /sous-traitants

• Conseil et assistance technique

• Formation en AS400



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

SQL

As400

PHP