Mohamed El Habib MAIEZ

Maiez Mohamed El Habib, Chef de service Import dans un groupe de sociétés Agroalimentaire, j'accomplis les taches suivantes:

- Suivre et optimiser les stocks.

- Passer les commandes auprès des fournisseurs.

- Gérer les litiges.

- Constituer les dossiers des marchandises.

- Élaborer les documents douaniers et ceux relatifs au transit des marchandises.

- Tenir compte de la réglementation en veillant au respect des incoterms.

- Négocier les modalités de paiement avec les fournisseurs.

- S’adapter aux éventuelles contraintes (transport, marchandises...)

- Rester en contact avec les partenaires extérieurs (transporteurs, compagnies d’assurance, douanes, correspondants étranger…)

- Veiller à la conformité des délais de livraisons.

- maîtriser une suite bureautique (Excel, Word…) et un logiciel de gestion commerciale (AS 400, SAP, Ciel, Sage Gestion Commerciale, Navision…).

- Gérer de multiples interlocuteurs.

- Organiser et coordonner plusieurs opérations simultanées.

- Gérer avec autant d’aisance les aspects relationnels.

- Assurer les opérations de gestion logistiques et administratives dès lors qu’une commande est passée et ce jusqu’à sa livraison et son paiement.

- Participe à la constitution des dossiers en effectuant les opérations d’enregistrements, en élaborant les documents douaniers et en établissant les formulaires réglementaires.

- Véritable interface entre les services internes de l’entreprise et les partenaires, coordonner leurs actions.

- Réaliser les missions en français et en anglais, mais aussi parfois en d’autres langues étrangères.



Mes compétences :

Développement commercial

Communication

Commerce international

Networking

Négociation

Finance