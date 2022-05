Mohamed El Habib NDIAYE

Inscrit dans un projet de reconversion professionnelle, j'ai suivi et validé avec l'appui du fongecif Centre un DUT/GEA (gestion des entreprises et des administrations) en 2006 à l'IUT de Bourges. faute d'avoir trouvé du travail dans le domaine dans lequel je souhaitais, je suis resté dans mon entreprise d'origine (Eurovia). toujours dynamique et motivé j'ai validé en 2013 une Licence Professionnelle (Métiers de la comptabilité: option Paye) à l'IUT de Bourges en 2013. j'ai suivi un stage en alternance de 20 semaines au sein du Cabinet de Comptabilité et Conseils (Hervé MOREIRA) à Orléans. Stage durant lequel j'ai mis en application mes connaissances théoriques en Paye et en gestion sociale. Le sujet du stage a porté essentiellement sur : "la refiscalisation des heures supplémentaires". aujourd'hui, je suis à la recherche d'une entreprise dynamique.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines