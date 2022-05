Bonjour les amis, je suis mohamed el hadi, j'ai 28 ans , je suis ingénieur en génie mécanique et je travail comme un chef d'atelier au sein de la SARL El Outaya Poterie.

mes expériences professionnelles:

-maintenance industriel.

-suivi et planification des maintenance.

-bureau d'études et méthodes.

-conception et fabrication mécanique.