Mohamed EL HOURE

Madame, Monsieur,

Diplôme en école d'ingénieur de génie civil et industrie,Fort de multiples expériences dans le domaine des télécommunications et d'installations de réseaux mobile et fixe, ainsi que dans les B.E, je suis à la recherche d'un poste de responsabilité en qualité de Chef de déploiement télécoms et/ou Responsable de travaux GSM.





Cordialement.



Mes compétences :

Gestion de projet

2G Networks

3G Networks

Synchronous Digital Hierarchy

GSM

Bug Tracking System

CDMA

Création planning

Nortel

Nokia

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows

Détail design

BSS (Business Support Systems)

Autocad

Alcatel

Siemens Hardware

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop

Gestion

Ressources humaines

Management

Vente

Bâtiment

Direction générale

Plesiochronous Digital Hierarchy

GSM-R

Développement commercial

Installation

Reconnaissance

Corps