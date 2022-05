Mohamed EL KHALDI

Expertise en Radiofréquence: Étude, conception, et suivi de réalisation des dispositifs HF de faible et de haute puissance , et de hardware électronique



direction et encadrement des thèses de doctorat

encadrement des stages master

enseignement de cours " RF in accelerators"

Séjour scientifique de longue durée en Allemagne et en Italie

Membre élu du conseil scientifique de LAL

Membre élu du Comité national de la recherche scientifique - CNRS

Participant in AMICI european Project "Accelerator and Magnet Infrastructure for Cooperation and Innovation"

Participant in Compactlight european project



mes travaux R&D ont donné suite à plusieurs publications:



Plusieurs articles dans des revues internationales

Plusieurs articles dans les conférences internationales

Et conférences nationales



Mes compétences :

Conditionnement de coupleus de puissance

Pilotage des expériences de haute puissance

CEM

Technologies de la fusion thermonucleaire

Design et test circuits et composants RF

Design et test cavités accélératrices

Design et test antennes

Design et test circuits analogiques et numériques

Physique et technologies des accélérateurs