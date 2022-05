Mohamed El Khoutoub BOP

Il fût en 2006 Responsable du développement de ITEC et Concepteur de Seminaires de formation sur les nouveaux principes de la Compatbilité de l'Assurance et de la Réassurance et l'Impact des Normes IFRS pour les sociétés d'assurance et de Réassurance de la plate forme Dakaroise ( AMSA, Prévoyance Assurance, SALAMA, Assurance Sécurité Sénégalaise, UASEN VIE.....



Il intégra le Groupe Ecoafrique en 2007 comme Consultant en Gestion des Ressources Humaines et avec à son actif des missions d'envergure de Recrutement pour le compte de DPWorld, Expresso Sénégal, Arcelor Mittal Mining, Ericsonn,BOA,CRRAE UEMOA, Air Liquide ...et des missions d'audit et de diagnostic organisationnel de Ministères du Gouvernement de la République Centrafricaine...

Il participa en 2006 comme assistant chef de projet Fusion/restructuration organsiationnelle de l'Etablissement Maintenance Materiel SNCF Site de Bézier/Montpellier/ LAnguedoc Roussillon ( 447 salariés sur 33 000 Km2)avec à son actif: la Proposition d' EOB et d'une nouvelle Organsiation Qualifiante orientée processus nommée UO Grand SUD GAME ISO 9001 V 2000.



Depuis Octobre 2O10 il est Responsable de la Gestion Prévisionnelle du Personnel et du suivi de la formation à SOCOCIM Industries

Membre de l'ANDCP ( Association nationale des Directeurs et Cadres en Ressources Humaines), Il enseigne aussi le Management des Ressources Humaines et la Management de la Qualité dans divers Instituts de Formation et Ecole de Commerce à Dakar et partcipe à la conception de programmes pédagociques de formation.



Mes compétences :

Audit

Contrôle de gestion

Ergonomie

Gestion des RH

Gestion et management

GRH

HQSE

Management

Management par processus

Production

Santé

Santé au travail