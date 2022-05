Mohamed EL OTHMANI

Mon savoir-faire s'oriente autour de la gestion de projets techniques, et plus particulièrement dans la phase de développement et de qualification de nouveaux produits (matériaux métalliques (cuivres, câbles aciers...), textiles (fibres kevlar, polyesters...), organiques (polymères, compounds et colorants) et composites (formulation explosive, cables...).



En effet, en tant que référent matériaux, je suis chargé depuis 8 ans du développement et de la qualification de nouveaux matériaux composites (explosifs et câbles), afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients et à l'évolution constante des normes. J'ai participé à la naissance de nouveaux produits et j'ai acquis une grande expérience technique des matériaux polymères (thermoplastiques, réticulés, élastomères & thermodurcissables), composites et des marchés du câble, des matériaux pyrotechniques et de la défense (normes, sous-traitants, fabricants...).



A l'interface entre les bureaux et la production, je travaille au quotidien au contact des différents services que sont le laboratoire, la Qualité, les Achats, les chargés de Projet et les Commerciaux afin de répondre au mieux à leurs demandes.



Recherchant toujours à élargir mon champ d'action dans les matériaux, je prends en charge des projets d'étude ambitieux et innovants dans le respect des paramètres coût, qualité, délais afin de garantir la satisfaction du client.



Mes compétences :

Achats

Extrusion

Polymères

Management

Process