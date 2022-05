Mohamed ELBASRAOUI

La formation que j’ai suivie et mes expérience professionnel m’a permis d’acquérir des compétences commerciales et managériales que je souhaite mettre à votre service

Et développer grâce à votre savoir-faire et à vos méthodes éprouvées. Dynamique, impliqué et ayant acquis le sens des initiatives au cours

de mes expériences professionnelles,

Je suis déterminé à m’investir et à contribuer pleinement au succès de votre activité.



Mes compétences :

Gestion de projet

Commercial

Analyse de données

Techniques de vente

Négociation