Bonne maitrise de system Amadeus et disposant d’une expérience professionnelle significative dans une compagne aérienne internationale.

Ponctualité, grande rigueur, sens de la vente, calme et pondération, patience et probité.

Disponible, dynamique, convaincant, souriant, présentable et organisé





Mes compétences :

Amadeus

airport services

Customer Information Control System

Service client