Je suis un jeune ingénieur en Informatique récemment diplômé de l'Ecole Nationale de l'Informatique (ENSI).

Je suis ambitieux, autonome et sérieux. J'aime améliorer mes compétences dans le but de construire une très belle carrière.





Mes compétences :

Android

JAVA

JPA

JQuery Mobile

Dwr

Java JEE

C

C + +

Programmation orientée objet