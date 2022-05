Mohamed ERRAHOUTI

Cursus: BEP, BAC PRO maintenance industrielle, BTS MAI, DEST (maitrise) CNAM Automatisme industriel .



Actuellement en poste chez Rolls-Royce Nuclear Field Service ,

J'occupe un poste de responsable de fabrication, au sein d'un atelier d'usinage de pièces mécanique,. encadrant une équipe de 8 personnes.

Missions;

-Animation et organisation de l'équipe

-Réalisation des devis de fabrication et gestion des affaires

-Lancement et suivi des productions

-Gestion des stocks matière première

-Maintenance des moyens de production

-Participation à l'amélioration continue de l'atelier

-Application des règles de sécurité

-Respect des spécifications qualité.



Mes compétences :

Management

Sécurité

Gestion de projet

Gestion de la production

Maintenance industrielle

Organisation du travail

Amélioration continue