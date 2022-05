Mohamed Fadel BELLAJ

Consultant Fonctionnel et Formateur GMAO:



* Mise en place des Outils de GMAO (COSWIN7i, COSWIN3i, Infor 8.4)

* Mise en place des Solutions d'Amélioration Continue (Kaizen, PDCA, 5s...)

* Elaborer des outils de suivi qualité (indicateurs, tableaux de bord, Pareto, chaîne de valeur),

* Apporter un appui aux responsables opérationnels dans l’initialisation, le déploiement et la mise en œuvre de l’outil GMAO.

* Rationnaliser via une gestion de données de produits (PDM), les pièces en lien avec la maintenance préventive et curative.

* Assurer la gestion des données, des plans de maintenance de l'ensemble des sites opérationnels.

* Prendre en charge l’organisation de sessions de formation à la GMAO pour les autres services (Production, Sécurité & Environnement et Qualité)

* Participer à l’élaboration de méthodes d’utilisation à l’intention des utilisateurs.

* Délivrer une assistance locale dans l'utilisation de l'outil.

* Assurez le suivi des utilisateurs et recueillir leur feedback concernant l’outil.

* Contrôler que la GMAO est bien mise en place et utilisée.

* Contribuer aux changements des habitudes des opérationnels en inculquant la culture de ce nouvel outil.

* Résoudre les éventuels problèmes liés au déploiement de l’outil.

* Codifier les articles et optimisation des processus de réapprovisionnement.

* Former et accompagner le magasinier dans les procédures de gestion de stock avec des applications informatique (Microsoft Excel; Mspares Barcoding....)



Très motivé pour poursuivre mon parcours professionnel dans les fonctions de la maintenance et plus particulièrement la mise en place et/ou le déploiement des systèmes d'information (GMAO/REX...), je saurais me montrer impliqué, pro actif et faisant force de proposition dans mes nouvelles fonctions.





email: bellajmohammedfadel@yahoo.fr

Tél: +33 615 10 37 10



Mes compétences :

Pack Office incluant bases de données Access

Profibus

SQL Server

Programmation des API's SIEMENS ALLEN BRADLEY

Codesys

Gestion de projets

KNX

GMAO/Maintenance

Dali

Maintenance Industrielle

GMAO

AMDEC

TPM

JD Edwards

Gantt

Microsoft Project