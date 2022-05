Mohamed Fadhel LOUATI

Je suis un jeune développeur dynamique et rigoureux passionné de développement et ayant l'esprit d’équipe, diplômé de l'école supérieure privée d'ingénierie et de technologie (ESPRIT) d’un diplôme d’ingénieur en informatique spécialité génie logiciel.

Je suis ouvert à des nouvelles opportunités de carrière et j'espère être le candidat idéal pour répondre aux besoins de votre entreprise, en ingénierie logicielle et en systèmes d'information.



Mes compétences :

Eclipse IDE

JavaFX

Jboss

MySQL

Java

Hibernate

Java Enterprise Edition

Git

PrimeFaces

XHTML

Symfony

NetBeans

AJAX

CodenameOne

HTML

JavaScript

Big Data

Node.js

Agile Methodology

AngularJS

Apache Maven

C Programming Language

C++

Edition

Java Swing

JavaServer Faces

Microsoft .NET Technology

Microsoft ASP.NET

Microsoft C-SHARP

NoSQL

Personal Home Page

SQL

Scrum Methodology

Version Control

WordPress

CSS 3