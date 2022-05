Mohamed GRAGUEB

Active Directory (Gestion des Comptes), Droits AD...

Microsft Exchange (client Outlook)

Projet d'attribution de 1000 portables

Préparation et réparation poste fixe / portables / serveurs

Aide à l'élaboration de nouveaux masters + amélioration

Migration XP vers Seven

Traitement des départs et arrivées

Paramétrages Iphone, BlackBerry et Business EveryWhere

Support proximité

Helpdesk (GLPI)

Création des tickets

Brassage de prises réseaux

Ghosts

Préparation du déménagement sur le site d'Issy-les-Moulineaux

Création et mise à jour des documentations

Intervention sur copieurs KONICA MINOLTA



Mes compétences :

Technicien support

Helpdesk

Administrateur systeme