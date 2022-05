Mohamed GRAMI

Consultant Qualification Confirmé

Contexte :

Ma mission consiste à prendre en charge le pilotage, le suivi et le reporting du projet technique et fonctionnel « Linedata Long View Trading System » : solution Front Office de gestion des portefeuilles.



L’environnement de travail (documentation, réunion, échanges clients…) étaient exclusivement en Anglais et en méthode Agile/Scrum.



Mes compétences :

SQL

Qualité

Finance de marché

Test utilisateur

Test fonctionnel

Test

Confluence

Scrum

Jira

TestLink

Produits financiers