Mohamed GUEZI

J’ai validé en juin 2015, le Master Sciences de Gestion (Option : Management Général des Business Units), à l’I.A.E. de Lille. J'ai fini de préparer le Master 2 Finance et Développement des Entreprises (validé en 2016).



Je cherche, activement, un poste de chargé d’affaires entreprises, d'analyste crédit ou de trésorier.



Je suis fort d’une expérience de négociateur qui témoigne de mon sens du relationnel et du

résultat. Je suis rigoureux et impliqué. Je maitrise les outils de contrôle de gestion, j’ai un grand intérêt pour la finance d'entreprise et la gestion de trésorerie.



N'hésitez pas à me contacter...



Mes compétences :

Urbanisme

Droit des contrats

Télécommunications

Relations clients

Droit de l'immobilier

Stratégie d'entreprise

Contrôle de gestion

Analyse financière

Droit des sociétés

Comptabilité

Droit des affaires

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access