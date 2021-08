Ancien militaire dans la Marine nationale anciennement contrôleur tridimensionnelle dans une société de mécanique de précision

qui produit des pièces de tournage, de fraisage 3 axes et 5 axes ainsi que des pièces type "Proto tournage ou impression 3D. "

Mes principaux atouts sont la rigueur, l'abnégation et la polyvalence.



Mes compétences :

Utilisateur MMT Logiciel Calypso et Pc DMIS

Programmateur sur logiciel 3D calypso optique et t

Programmateur sur logiciel 3D Pc-Dmis