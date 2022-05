MBA (CEFA-ESC REIMS)options : finances-comptabilité.

Plus de 20 ans d'expérience dans la grande distribution à des postes de Managers : Directeur d'ypermarché...

Puis depuis 1989 j'exerce mes talents dans le domaine de la formation pour adultes : Responsable de formation, Conseiller en insertion, Manager de plusieurs centres de formation en Ile de France, voilà en substance résumé mes compétences et expériences professionnelles.

Je cherche actuellement un poste de direction, voire de d'adjoint de direction ou Responsable de formation

A bons entendeurs salut et merci



adresse e-mail : mohamed.hassane@aliceadsl.fr



Mes compétences :

Centres de profits

Communication

Conseil

Conseil en entreprise

Formation

Gestionnaire

Manager

Négociateur

Relations publiques