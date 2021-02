Mohamed KHALDI

1992-Aujourd’hui

**Chef de section gestion du personnel navigant au Groupe OCP

**Gestion de la paie et des déclarations réglementaires

**Responsable de projet refonte du système de la paie et des ressources humaines

** Responsable du paramétrage de l’outil décisionnel Cognos Impromptu 6 ( sous sql server)

** Responsable du Paramétrage du progiciel de la paie AGIRH (Applicatif de Gestion Intégrée des Ressources Humaines

**Administration du progiciel de la paie et des ressources humaine

**Administrateur de la télé- déclaration CNSS

**Administrateur de l’outil décisionnel Cognos impromptu 6

** Etablissement des modes opératoires du progiciel (AGIRH) et de l’outil décisionnel Cognos

**Etablissement des études et statistiques relatifs à l’évolution des salaires

**Etablissement des procédures et du manuel de gestion du personnel

**Gestion des modules ressources humaines (gestion de compétences, formation….)

**Mission audit de la paie et des déclarations



Mes compétences :

Economie

Finance

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

Sciences économiques

Technique