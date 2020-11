Mohamed LAH

Actuellement disponible et mobile partout en Île de France, Issu d'une double formation ingénieur en mécanique (Ingénieur Maintenance Industrielle puis Master2 Mécanique et Matériaux. j'ai une bonne maitrise des outils CAO (SolidWorks & Catia V5) et calcul (Ansys et Comsol).

Les différents postes qui m'intéressent sont : Ingénieur d'études mécanique / Ingénieur Recherche & Développement / Dessinateur Projeteur / Chef de produit / Responsable d'une unité de production / Consultant en Mécanique et Matériaux / Ingénieur d'application / Ingénieur support technique...et je reste ouvert à toute proposition.



Mes compétences :

Ansys

Automobile

CAO

CAO SolidWorks

Catia

catia V5

Chef d'atelier

Comsol

Formateur technique

GMAO

GPAO

Maintenance

Maintenance industrielle

matériaux

Mécanique

Mécanique automobile

Methodes

Sciences des matériaux

SolidWorks

Technique

Usinage