Mohammed CHADMI

Une expérience réussie de 10 ans presque dans des sociétés, qui parmis eux 3 multinationales, de commercialisation de materiels pour le secteur BTP de première importance m’a permis d’acquérir une solide expérience dans la fonction technico-commercial chargés d'affaires. Au cours de ces expériences, j’ai démontré avec succès mes compétences techniques et d’expert dans les activités d’analyse des marchés et dans la démarche de structuration des offres commercial.Je définis ma fonction de Responsable du Développement commercial comme créateur de marche et de vente avec une recherche de solutions innovantes (prospection de nouveaux marchés et circuits de distribution, gestion de produits, développement de la stratégie d’entreprise…). En charge de la structuration transversale des grands projets (prospection, gestion, marketing), je mets en place l’équipe programme et forme les managers pour leur en déléguer le suivi.Aujourd’hui, je souhaite relever un nouveau challenge professionnel, en y apportant mes compétences, mes aptitudes managériales et mes connaissances du monde de la commercialisation et vente. Adaptation - Performance - Accompagnement du changement - Développement de la croissance - sont des atouts qui font de moi un collaborateur impliqué et soucieux de réussir pour répondre à ses engagements