Mohammed ESSAID

Présentation:

Jeune ingénieur diplômé d'un Master Informatique (Réseaux Informatiques et Services Mobiles) de l'Université d'Avignon et des pays de vaucluse (CERI). J'occupe un poste de Chef de Projet Systèmes et Réseaux.



Objectifs :

-Mettre en pratique les connaissances, le savoir-faire acquis et acquérir des compétences spécifiques et opérationnelles.

- Apprendre à s'insérer dans un environnement professionnel, tester mon organisation personnelle

face au travail demandé en tenant compte des contraintes et des moyens attenants...



Qualités :

- Personnelles: Passionné, Dynamique, Esprit d'Equipe.

- Professionnelles: Entreprenant, Créatif, Persévérant.



Mes compétences :

TCP/IP

LINUX(Ubuntu, RedHat, Fedora), Windows, Macintosh

MySQL, PostGreSQL, SQL Server, Oracle

LAN, WAN, VPN, VoIP

Cryptographie, SSL, Firewall

Configuration des équipements réseaux

AUDIT INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE

Administration de bases de données

Fortinet

Veeam

VMware