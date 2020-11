Mohammed MALEK

Spécialiste en sertissage et coupe de câblage automobile avec 6ans dexpérience au sein de la société Leoni Bouskoura. Ayant réussi le démarrage de plusieurs projets en effectuant les activités dappel doffre et validation des outillages et équipements lors des démarrages projets, des changements d'ingénierie et les phases de pré-production

Actuellement en recherche active d'emploi dans le service technique ou bureau étude....



Mes compétences :

Presse manuelle

Machine Komax(355; 455; 477;488; 263)

SIGIB

Mini applicateur

Crimping

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Qualité

Process Engineering

AMDEC

Datawarehouse

GMAO 2000

PDCA

la maintenance