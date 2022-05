Mon Orientation Scolaire est une nouvelle plateforme en ligne qui propose un bilan et un suivi personnalisé afin d’aider les jeunes de la troisième à post-bac à choisir leur futur métier et trouver les formations pour y accéder.



La démarche d’orientation scolaire démarre avec un test visant à évaluer les aptitudes et les motivations des élèves et étudiants.



Par la suite, un bilan 360 ° est élaboré dans le but de déterminer les métiers qui correspondent le mieux aux élèves et étudiants et les formations à suivre afin d’y accéder. Ces résultats tiennent compte de la réalité du marché du travail et des perspectives d’emploi et de recrutement des différents secteurs d’activité.



Afin d’accompagner au mieux la démarche d’orientation scolaire, les étudiants bénéficient de coaching en « face à face » facilitant ainsi les échanges avec leurs conseillers.





Mes compétences :

Formation scolaire

Coaching scolaire

Orientation Scolaire en ligne

Accompagnement scolaire

Coaching individuel

Orientation Scolaire

Formation en ligne