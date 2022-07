Monique MALLET

Enseignante pendant plus de 20 ans dans le domaine de la bureautique, au cours de ces années j ai pu exercer auprès de différents publics (en formation continue, ou en alternance.) ce qui fut très formateur, et riche en expérience.

Il y a 7 ans j ai pris un virage a 360 ° en intégrant la fonction publique territoriale dans un poste de Technicienne spécialisée dans la sécurité et l exploitation des Tunnels.



Mes compétences :

Informatique

Bureautique

Communication interne

Management d'équipes

Surveillance risque

Formation bureautique

Communication

Enseignement

Management