Monique PONT

Sophrologue RNCP - Formatrice - Superviseur - ISRA

Education thérapeutique Patient - Formation ESOOP



J'accompagne les particuliers en séances individuelles ou en petit groupe en cabinet libéral : enfants, adolescents, adultes



Formation : Je dispense des cours ponctuels sur des thèmes tels que :

- Anatomie et physiologie humaine - en cycle fondamental ;

- Notions de Neurosciences et du processus des Mémoires

- La sophrologie alliée dans la prise en charge des douleurs et de la maladie en module du cycle supérieur.



Supervision et Analyse de pratiques :

Lanalyse de pratique, la supervision.comme un temps de retour sur soi et sa pratique.

Lanalyse de pratique répond à des questionnements sur la « technique »méthode, perception de la vraie demande, élaboration de protocoles

La supervision sinvite en soutien à une réflexion sur votre positionnement dans lexercice de la sophrologie.



Je propose également une écoute, un regard, des conseils à des personnes désireuses de se lancer dans cette démarche sophrologique.



Je suis également Formatrice pour des Organismes de Formation Continue Santé



Résume de mon profil

De formation médicale - infirmière anesthésiste - DU douleur - DES santé publique - DU recherche clinique - médecine tropicale,

je lie mes compétences médicales, mon expérience humaine et les enseignements de la sophrologie caycédienne, de sophrologie ludique et de CNV (communication non violente)

J'ai également un diplôme de RESC(Résonance Energétique par Stimulation Cutanée - basée sur la médecine chinoise) pour proposer un accompagnement personnalisé - vous aidez à mobiliser vos capacités intrinsèques lors de situations particulières de votre vie.



La complémentarité de ces aptitudes me permet de proposer une technique d'accompagnement appropriée à chaque personne, à sa demande spécifique et à chaque situation.



Je suis adhérente au syndicat des sophrologues professionnels



Mes compétences :

Accompagnement

Burn out

Energie

Parentalité

Relation d'aide

Sophrologue

Santé

Sophrologie

Gestion de projet

Formation

Superviseur

Gestion du stress

Gestion de la douleur

Addictions

Pédagogie