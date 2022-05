Monisokha LY

17 ans d'expériences de créations et conceptions en agence de design et communication:



•packaging GSA et GSB : DELPEYRAT, HENKEL (Mir, XTra,Le Chat); UNILEVER (Knorr, Alsa, Amora); BONGRAIN CF&R (Cœur de Lion, Riches Monts, Le Rustique); OVALIS (œufs Le Gaulois), HAMELIN (Pochettes Canson), ITM, BASF (Engrais Sem)

•Identité : logo, charte graphique : DANONE; BONGRAIN (Le Rustique, Riches Monts)

•PLV

•édition institutionelle : dépliant, brochure : BRAUN

•création de template sur Powerpoint : DANONE



Travaux en Indépendant :

•Identité : logos, carte de visite, cartes de menus, dépliants (Jeunes créateurs, Restaurants)

•Faire-parts de mariage et naissance

•illustrations dans le domaine médicale : couverture de magazine (TRENDS IN IMMUNOLOGY, Editions CELL pour INSERM Necker), figures pour articles dans la recherche médicale (INSERM Cochin)



Mes compétences :

Édition

Packaging

Graphisme

Illustrations