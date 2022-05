Monneret GUY

-Universitaire de formation et homme de terrain par mes expériences, j'ai passé les 15 dernières années dans la logistique industrielle au sein d'"Arbent Plastic", devenu" Cemm Thomé" puis" Sylumis Industries" à Arbent/Oyonnax 01100, une entreprise performante et reconnue de transformation des matières plastiques techniques, et enfin Chris-France à Oyonnax toujours dans le même secteur d'activités!



-Secteurs cotoyés: L'automobile avec ECIA, MGI-Coutier, Nissan, Renault, Philips . La Grande distribution avec Salomon, Mavic, Look, Grosfillex, Ducros, Magimix, Lablabo. L'électronique avec Somfy, Télémécanique, ABB, Schneider, etc...dans un environnement ISO 9001 (Qualité) et 14001 (Environnement)...



-J'apporte mon expérience en Logistique/Achats industrielle et mon professionnalisme à une entreprise prête à faire confiance à mon enthousiasme et à ma disponibilité.



Mes compétences :

Approvisionnements

Ordonnancement

Logistique

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Kanban

Just-in-Time

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard