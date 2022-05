Monsieur SEPTIME

Spécialiste de la formation pour adulte dans une autre vie, j'ai été consultant en management pendant de nombreuses années pour le compte de grandes entreprises. Passionné de vins et de ceux qui le font, j'ai conçu des ateliers alliant approche managériale et plaisir de la dégustation où sont développés des problématiques de management en racontant des expériences humaines de vignerons.



Fondateur du site Mistelle.fr dédié aux vins, je suis co-auteur avec Laurent Baraou de La face cachée du vin chez François Bourin Editeur et d'un guide de l'alter vin à paraitre en août

2011.



Mes compétences :

Dégustation

Vin

Management