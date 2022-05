Je suis conseiller en gestion de patrimoine à la CFCI, la Compagnie Française de Conseil et d'Investissement & Associés.



Nous sommes la 1ère Compagnie Financière Française Indépendante.



Mon travail consiste à proposer les meilleures solutions financières et patrimoniales relatives à :

- l'épargne et la préparation à la retraite

- la défiscalisation

- l'investissement locatif



Nos clients sont particulièrement attirés par la sécurité financière et les rendements des fonds en euros des compagnies françaises dont

ils peuvent bénéficier dans un cadre fiscal et social attractif.



Mon métier consiste à proposer un accompagnement afin de baliser les

4 étapes de la vie financière :



- Épargner le plus régulièrement et le plus longtemps possible

- Valoriser cet épargne par un placement garanti

- Distribution de revenus complémentaires

- Transmission de son patrimoine de son vivant



Je reste à votre disposition pour de plus amples informations.



Cordialement,



Monsieur SMAIL

06 61 28 35 29