Montagne VIRGINIE

Après avoir obtenu une licence de gestion des Ressources Humaines en alternance, mon premier emploi m'a permis d'acquérir une expérience appronfondie dans le domaine de la paie et de son environnement (charges sociales, ..).

Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un poste me permettant de mettre à profit mes connaissances mais aussi de les élargir en effectuant des missions RH.

De plus, être intégrée dans un Service Ressources Humaines me pemettra d'être en contact permanent avec le public.