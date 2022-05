Montandon CATHERINE

Besoin de déléguer les tâches de communication ?

Confiez-les moi !

Je mets à votre disposition mon expérience et mes compétences dans le domaine : rédaction, conception graphique, internet, publicité, marketing…

Collaborations permanentes ou ponctuelles pour tout type de projet.

De formation généraliste et forte d’une expérience de plus de 20 ans, j’ai majoritairement exercé des responsabilités dans les domaines du management et de la communication dans les secteurs du tourisme et de la culture.

Après plus de huit années passées en Normandie, à la direction d’un office de tourisme, je suis revenue en région parisienne en 2008, avec la volonté de créer ma propre activité de consultante en communication.

C’est chose faite depuis mars 2010…

A travers ce site, je vous invite à découvrir mes différents secteurs et domaines d’intervention…

A très bientôt



Mes compétences :

Art

Communication

Créative

Culture

Culture du résultat

Ecriture

Evénementiel

Expositions

Humour

musées

Musique

PAO

Percussions

Presse

Rédaction

Relations Presse

Relations publiques

Sensibilité artistique

Spectacle

Spectacle vivant

Théâtre

Adobe Photoshop

Créativité