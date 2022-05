Montassar AMAIRA

Avec plus que 05 ans d'expérience à mon actif, je maîtrise parfaitement l'ensemble des opérations, des secteurs achats et approvisionnements au niveau international, et ai été amené à élaborer des outils performants pour la gestion des portefeuilles fournisseurs,ainsi que j’ai bien accueilli les compétence suivantes:



• Gestion de Site Logistique et Transport

Analyse, Approvisionnement, Organisation

• Création, Suivi et animation d'indicateurs de performance

Établir des objectifs qui répondent aux exigences clients

• Management du Personnel (Jusqu'à 150 pers)

Gestion des besoins e personnel, Recrutement, Formation, Suivi et évaluer les compétences des personnels

• Gestion et Planification de production

S'adapter à la disponibilité de stock et le besoin du client en termes de délais et quantité

• Gestion d'Achat et Approvisionnement du besoin de la production

- Passez les bons de commandes, veillé sur la disponibilité de matière première et consommable, réduire le coût d'achat,

- Evaluer les fournisseurs



Mes compétences :

Microsoft Windows XP & Pack Office

Gestion et Planification de production

Management du Personnel

Gestion d'Achat et Approvisionnement

Gestion de Site Logistique et Transport