Monteillet VINCENT

Spécialisé dans la distribution GSB / GSS / GSA j'évolue depuis plus de 20 ans dans le secteur dynamique du jardinage et du bricolage. Après plus de 13 années d'expérience dans le domaine des semences ou j'ai managé une équipe de 7 à 14 commerciaux et géré parallèlement des grands comptes, j'oriente en 2016 ma carrière vers la négociation avec les grands comptes nationaux sur les gammes d'arrosage du groupe Fitt. Le Groupe Fitt en tant que N°1 Européen de la production de tuyaux d'arrosage est un groupe dynamique et innovant qui occupe en France la place de N°2 du marché arrosage.



Mes compétences :

Négociation

Management

Organisation

Relationnel

Vente

Budgets

Lotus Notes/Domino

Customer Relationship Management